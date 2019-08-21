НРД начнет оценивать справедливую стоимость еврооблигаций с применением индексов "Интерфакса"

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Ценовой центр Национального расчетного депозитария (НРД) в ближайшие недели начнет трансляцию оценки справедливой стоимости корпоративных еврооблигаций российских заемщиков, говорится в пресс-релизе организации.

Методика оценки согласована Экспертным советом Ценового центра НРД. Она ориентируется на данные внебиржевого рынка, учитывает индивидуальный риск заемщика и использует индексы еврооблигаций "Интерфакса", которые являются рыночным индикатором при оценке справедливой цены. Ценовой центр НРД будет раскрывать в своих продуктах информацию о доходности оцениваемого выпуска и об уровне иерархии исходных данных, на основе которых была определена справедливая стоимость ценной бумаги в соответствии с стандартом МСФО 13. Этот стандарт предполагает необходимость раскрытия типа используемых данных для оценки стоимости облигаций, что обусловлено прежде всего активностью торгов и ликвидностью соответствующих ценных бумаг.

В свою очередь через продукт RUData Price группы "Интерфакс" можно получить данные по индексам еврооблигаций "Интерфакса". Расширенные данные Ценового центра, включая параметры моделей расчета, будут доступны исключительно в RU Data Price в рамках стратегического партнерства НРД и "Интерфакса". Доступ ко всем действующим методикам и расчетным параметрам Ценового центра НРД можно получить уже сейчас через сервисы RU Data Интерфакс (www.rudata.info).

В августе продукт по оценке корпоративных еврооблигаций будет доступен заинтересованным участникам рынка для тестирования, а в сентябре начнется полнофункциональная трансляция.

"С внедрением осенью 2019 года новых методик оценки евробондов и облигаций без рейтинга участники рынка получат возможность использовать данные Ценового центра для оценки практически всех долговых инструментов российских заемщиков. Максимальное покрытие, полная открытость методик, постоянный мониторинг качества функционирования Ценового центра со стороны Банка России и ориентация наших продуктов на требования МСФО формируют единую систему координат для участников рынка, надзорных органов, российских и зарубежных вендоров финансовой информации", - сообщил Александр Диаковский, управляющий директор по информационным активам НРД.

"Объединив в рамках продукта RUData Price все методики Ценового центра НРД, линейку индексов "Интерфакса" для рынка еврооблигаций, кредитные скоринги, а также оценки активности и ликвидности долговых инструментов, мы предоставляем участникам рынка и регулятору универсальный инструментарий для анализа и контроля рисков инвестиций в облигации всех российских эмитентов", - заявил директор Центра экономического анализа группы "Интерфакс" Алексей Буздалин.