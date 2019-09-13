"Ъ" ознакомился с проектом ВЭБ по модернизации городского транспорта

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Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - ВЭБ.РФ предложил обновить городской транспорт в России на средства из Фонда национального благосостояния, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ", ознакомившаяся с проектом.

В начале, отмечает "Ъ", планируется провести пилотный проект с привлечением частных инвестиций в 10 городах - Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Саратове, Твери и Челябинске. Объем инвестиций предварительно оценивается в 340 млрд рублей, 196 млрд из которых пойдут на обновление транспортного парка, еще 112 - на реконструкцию инфраструктуры.

После завершения "пилота" программа запустится еще в 40 городах.

При масштабирования проекта в 1100 городах, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, программа обойдется в 2,1 трлн рублей. Часть этих денег пойдет на закупку 95,7 тыс. автобусов, 6,5 тыс. троллейбусов, 6,7 тыс. трамвайных вагонов и 3,5 тыс. электробусов. Последние планируется развивать в Краснодаре, Красноярске, Омске, Самаре, Уфе и других городах.

В то же время в программе отмечена невозможность обновления парка целиком, так как совокупные мощности производителей не позволяют выпускать с конвейера больше 7 тыс. автобусов. В 2018 году, по оценкам Минпромторга, произвели 13 тыс. единиц.

Крупнейшие производители автобусов - группа ГАЗ и КамАЗ - поддержали идею, так как, по их данным, в России 60% парка старше 10 лет. Группа ГАЗ отвергла оценку ВЭБ.РФ по совокупным мощностям, так как только она может производить до 20 тыс. автобусов в год. Сейчас мощности загружены на 40% . В КамАЗе также заявили о низком спросе - сейчас закупки производятся лишь из Москвы, Петербурга и Казани. Кроме того, в компании подчеркнули необходимость обсуждения программы с производителями и поставили под сомнение дату завершения программы по оценкам ВЭБ.РФ.

Минпромторг пока не получил проект, но готов принять участие. Минфин заявил, что решений по программе пока не принято. В Минтрансе заявили, что ведомосто привлечено к обсуждению.

В августе глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов предложил Дмитрию Медведеву использовать средства ФНБ для модернизации транспорта в городах.

ФНБ - созданный в 2008 году резервный фонд, в который поступают дополнительные доходы госбюджета от нефтегазовых компаний и доходы от управления собственными средствами. Фонд является является частью механизма пенсионного обеспечения граждан России. До конца 2019 года правительство должно будет определить, по каким критериям отбирать проекты, для вложения средств ФНБ, когда объем фонда превысит 7% ВВП.