Что случилось этой ночью: пятница, 13 сентября

Мошенничество с пенсионными накоплениями, вручение Шнобелевской премии, модернизация городского транспорта в России за 2,1 трлн рублей

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- СКР завел дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян. Следствие предполагает, что в 2017-2018 гг. неустановленные лица могли подделать более полумиллиона заявлений россиян о переводе пенсионных накоплений из ПФР в НПФ. Предполагаемый ущерб оценивается в миллиарды рублей.

- В Гарвардском университете вручили Шнобелевскую премию. 29-ю церемонию посвятили теме "Привычки". Жюри отметило исследование итальянского ученого о снижении риска смерти от рака при употреблении итальянской пиццы в номинации "Биология", запатентованный иранским ученым аппарат по смене подгузников в номинации "Инженерное дело" и работу французских ученых по изучению "температурной асимметрии мошонки у обнаженных и одетых мужчин". Премией отметили еще семь исследований.

- Сергей Лавров заявил о завершении войны в Сирии. Министр иностранных дел отметил, что в стране остаются "отдельные очаги напряженности", однако подчеркнул, что в Сирии начался процесс восстановления. Теперь на первом плане находится оказание Сирии гуманитарной помощи и продвижение политического процесса по урегулированию кризиса в стране.

- "Ъ" ознакомился с проектом ВЭБ по модернизации городского транспорта. Для реализации программы ВЭБ.РФ предложил использовать средства из Фонда национального благосостояния. Пилотный проект оценивается в 340 млрд рублей - на эти деньги в 10 городах обновят парк и реконструируют инфраструктуру. Для масштабирования проекта на 1100 городов России, по оценкам ВЭБ.РФ, понадобится 2,1 трлн рублей.

- Художник Никас Сафронов попал в ДТП на Рублевке. На третьем километре Рублево-Успенского шоссе в его автомобиль на полном ходу врезался KIA Rio. Сафронов почти не пострадал, но повредил шею.

- В Москве ожидается последний теплый день. По данным Росгидрометцентра, уже в субботу резко похолодает и западный ветер принесет в столичный регион настоящую осеннюю погоду. В пятницу температура воздуха составит 23-25 градусов.