Brent подешевела до $60,08 за баррель

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти в пятницу снижались четвертый день подряд.

К 18:25 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,3 (0,5%) к уровню закрытия четверга и торговались у $60,08 за баррель. К этому же времени октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,26 (0,47%) - до $54,83 за баррель.

С начала этой недели Brent подешевела на 2,4%, WTI - более чем на 3%.

На котировках сказываются опасения, связанные с избыточным предложением нефти.

Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило о скором увеличении поставок топлива со стороны стран, не входящих в ОПЕК, и о формировании значительного излишка нефти на рынке. Это усложнит задачу картеля и его партнеров по устранению избытка топлива и поддержанию цен на высоком уровне, полагают аналитики МЭА.

Представители ОПЕК+ на заседании министерского мониторингового комитета в Абу-Даби в основном призывали страны выполнять текущие обязательства по сокращению добычи и не затрагивали вопрос еще большего снижения производства.

Также давление на рынок на уходящей неделе оказали слухи о возможном смягчении американских санкций в отношении Ирана, в результате которого на рынок может вернуться некоторый объем иранской нефти.

По данным Bloomberg, Белый дом начал готовиться к возможной встрече в Нью-Йорке президентов США и Ирана. Трамп заявил на этой неделе, что Тегеран настроен на переговоры с Вашингтоном.

"Трамп может ослабить санкции в отношении Ирана в качестве жеста доброй воли перед переговорами или он может договориться с Тегераном о снятии санкций в ходе переговоров", - отмечает аналитик Mizuho USA Роберт Ягер. Ситуацию для этого он считает крайне неблагоприятной, поскольку сейчас цены на нефть напрямую зависят от баланса спроса и предложения.