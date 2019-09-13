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Трамп рассказал о готовности Ирана к переговорам с США

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Тегеран настроен на переговоры с Вашингтоном.

"Иран хочет встретиться", - сказал Трамп.

В среду агентство Bloomberg сообщило, что Трамп обсуждал в Белом доме возможность ослабления антииранских санкций. Также, по данным агентства, сотрудники Белого дома уже приступили к подготовке к возможной встрече в Нью-Йорке президентов США и Ирана.

Трамп ранее неоднократно заявлял, что его целью не является отстранение от власти нынешних руководителей Ирана.

Иран США Дональд Трамп

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