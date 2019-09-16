Поиск

Цены на нефть взлетели после атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут на 9-10% утром в понедельник после взрывов и пожаров на саудовских нефтяных объектов, которые привели к потере примерно 6% мирового производства сырья.

К 8:00 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $66,29 за баррель, это на $6,07 (10,08%) выше уровня закрытия сессии в пятницу.

Октябрьские фьючерсы на WTI дорожали к этому времени на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $4,95 (9,01%), до $59,8 за баррель.

На пике рост котировок достигал 11-13%, повышение цен стало стал максимальным с февраля 2016 года.

14 сентября беспилотники атаковали крупнейшее в Саудовской Аравии нефтеперерабатывающее предприятие Абкайк и нефтяное месторождение Хурайс. Там произошли взрывы и пожар. Было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки (б/c), то есть около половины всего объема, добываемого в стране.

НПЗ Абкайк в нормальном режиме производит порядка 9,8 млн б/с и считается одним из крупнейших в мире предприятий. Приостановку работы НПЗ Абкайка и месторождения Хурайс подтвердил министр энергетики принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд. Он заверил, что пожар на объектах "взят под контроль".

"По моему мнению, Саудовская Аравия сможет восстановить производство нефти в объеме 3 млн б/с в ближайшие 2-5 дней, однако на возврат еще 2,7 млн б/с потребуется больше времени, с учетом особенностей НПЗ Абкайк", - отмечает аналитик по энергетическому сектору Mizuho Securities Роберт Ягер.

Саудовские нефтяные объекты не раз подвергались атакам в последние месяцы, но нападение дронов нанесло нефтяной инфраструктуре страны самый серьезный ущерб. Оно также напомнило о том, что напряженность на Ближнем Востоке сохраняется, и может поставить под угрозу поставки нефти из региона на мировой рынок, пишет MarketWatch.

К вечеру понедельника Саудовская Аравия планирует восстановить примерно треть объемов добычи, сниженной из-за инцидента.

Ответственность за атаку на саудовские объекты взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, а госсекретарь США Майк Помпео обвинил в этом Иран, отметив отсутствие свидетельств того, что атаки произошли из Йемена.

Brent WTI Майк Помпео Иран США Саудовская Аравия Абкайк Хурайс

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 16 сентября

Минтруд нашел цель для тестирования четырехдневной рабочей недели

Минтруд нашел цель для тестирования четырехдневной рабочей недели

Петр Авен назвал условия, при которых решился бы на отъезд из России

Петр Авен назвал условия, при которых решился бы на отъезд из России

Саудовская Аравия на 50% сократила добычу нефти после взрывов на объектах Aramco

Саудовская Аравия на 50% сократила добычу нефти после взрывов на объектах Aramco

Что случилось этой ночью: 14 сентября

Минфин предложит акциз на электронные сигареты

Минфин предложит акциз на электронные сигареты

Глава Disney покинул правление Apple

Минфин попросил ЦБ оставить бюджетное правило в покое

Мосбиржа прерывала торги на срочном рынке из-за сбоя

OPAL ограничит использование мощностей газопровода с утра субботы

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');