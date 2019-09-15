Поиск

Иран отверг обвинения США в совершении атаки в Саудовской Аравии

Иран отверг обвинения США в совершении атаки в Саудовской Аравии
Пожар на объекте Aramco
Фото: Reuters

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В МИД Ирана назвали лишенными оснований выдвинутые США обвинения в причастности к атаке на саудовские нефтяные объекты.

В миреСенатор из США предложил "сломать хребет режиму" в Иране ударом по НПЗСенатор из США предложил "сломать хребет режиму" в Иране ударом по НПЗЧитать подробнее

"Подобные обвинения бессмысленны, непонятны и лишены оснований", - приводят западные СМИ в воскресенье слова представителя иранского внешнеполитического ведомства Аббаса Мусави.

Ранее ответственность за атаку, совершенную при помощи беспилотников, взяли на себя близкие к Ирану, как заявляют на Западе, йеменские мятежники-хуситы. Беспилотники накануне атаковали крупнейший НПЗ, а также нефтяное месторождение, принадлежащие компании Aramco.

Однако госсекретарь США Майк Помпео заявил, что "Иран совершил беспрецедентную атаку против мировой системы поставки энергии".

В результате атаки беспилотников на свои объекты в городах Абкаик и Хурайс саудовская компания Saudi Aramco временно сократила ежесуточную добычу нефти на 5,7 млн баррелей.

Саудовская Аравия Aramco США Иран

Новости по теме

Новости

Российские военные взяли на контроль движение военного судна США в Черном море

Что случилось этой ночью: воскресенье, 15 сентября

Сенатор из США предложил "сломать хребет режиму" в Иране ударом по НПЗ

Сенатор из США предложил "сломать хребет режиму" в Иране ударом по НПЗ

Трампа призвали не делиться секретами с Корбином, если тот придет к власти

Саудовская Аравия подтвердила сокращение добычи нефти на 5,7 млн баррелей в сутки

Саудовская Аравия подтвердила сокращение добычи нефти на 5,7 млн баррелей в сутки
Brexit

Bloomberg узнал о намерении Джонсона проигнорировать запрет на "жесткий" Brexit

Brexit

Большинство британцев согласны на референдумы в Шотландии и Северной Ирландии

США обвинили иранские власти в атаке на объекты Saudi Aramco

"Роскосмос" сообщил о корректировке орбиты МКС

Что произошло за день: суббота, 14 сентября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');