Иран отверг обвинения США в совершении атаки в Саудовской Аравии

Пожар на объекте Aramco Фото: Reuters

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В МИД Ирана назвали лишенными оснований выдвинутые США обвинения в причастности к атаке на саудовские нефтяные объекты.

"Подобные обвинения бессмысленны, непонятны и лишены оснований", - приводят западные СМИ в воскресенье слова представителя иранского внешнеполитического ведомства Аббаса Мусави.

Ранее ответственность за атаку, совершенную при помощи беспилотников, взяли на себя близкие к Ирану, как заявляют на Западе, йеменские мятежники-хуситы. Беспилотники накануне атаковали крупнейший НПЗ, а также нефтяное месторождение, принадлежащие компании Aramco.

Однако госсекретарь США Майк Помпео заявил, что "Иран совершил беспрецедентную атаку против мировой системы поставки энергии".

В результате атаки беспилотников на свои объекты в городах Абкаик и Хурайс саудовская компания Saudi Aramco временно сократила ежесуточную добычу нефти на 5,7 млн баррелей.