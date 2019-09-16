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Глава Минэнерго не увидел необходимости менять сделку ОПЕК+ после терактов в Саудовской Аравии

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Глава Минэнерго России Александр Новак не видит необходимости в сверхсрочных мерах в рамках сделки ОПЕК+ из-за атак на НПЗ Абкайк и нефтяное месторождение Хурайс в Саудовской Аравии. Он заявил об этом в понедельник.

По его оценке, в мире достаточно коммерческих запасов нефти, чтобы в среднесрочной перспективе покрыть выбывающие объемы.

"На самом деле, сейчас все зависит от скорейшей оценки последствий, которую проводят саудовские коллеги, и после этого можно будет понимать масштаб влияния на объемы добычи и поставки", - сказал министр.

Россия продолжит придерживаться условий сделки ОПЕК+ по ограничению добычи, достигнутые договоренности никто не отменял, отметил Новак.

Ситуацию с сокращением поставок саудовской нефти он позднее в понедельник обсудит с министром энергетики королевства принцем Абдель Азизом бен Сальманом Аль Саудом.

Александр Новак Минэнерго Саудовская Аравия

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