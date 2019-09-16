Российский рынок открылся ростом вслед за котировками нефти

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций начал торги понедельника ростом вслед за взлетом котировок нефти из-за двукратного падения добычи сырья в Саудовской Аравии после терактов.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи вырос на 1%, до 2820,32 пункта (+1%), индекс РТС - на 0,9%, до 1381,24 пункта, цены основных "голубых фишек" выросли в пределах 3,7%.

Доллар упал до 63,76 рубля (-0,58 рубля).

Подорожали акции "ЛУКОЙЛа" (+3,7%), "Роснефти" (+3,1%), "Сургутнефтегаза" (+2,7% и +1,2% "префы"), "Татнефти" (+1,8% и +2% "префы"), ПАО "Полюс" (+1,5%), "Газпром нефти" (+1,3%), "Интер РАО" (+1%), "НОВАТЭКа" (+1%), "Башнефти" (+1%), АФК "Система" (+1%), "Мобильных телесистем" (+0,7%), Сбербанка (+0,6%).

Упала на 2,7% цена бумаг "Северстали" из-за отсечки реестра под дивиденды за второй квартал. Также подешевели акции "Аэрофлота" (-1,2%), "РусАла" (-1,1%), "Яндекса" (-0,7%).

Dow Jones завершил в плюсе восьмую неделю подряд, прибавив 1,6%, S&P 500 вырос на 1%, Nasdaq Composite - на 0,9%.

Правительство КНР в пятницу приняло решение возобновить закупку некоторых объемов соя-бобов и свинины, а также других сельскохозяйственных товаров в США и освободить эти категории товаров от дополнительных импортных пошлин. Ранее президент США Дональд Трамп отложил повышение пошлин на китайские товары стоимостью $250 млрд на две недели ввиду празднования 70-летия КНР.

По данным источников Bloomberg, советники Трампа рассматривают возможность заключения временного соглашения с КНР, которое позволит им избежать запланированного на декабрь повышения пошлин на популярные потребительские товары, включая смартфоны и ноутбуки.

Статданные, обнародованные в пятницу, показали, что потребительский сектор в США остается локомотивом роста экономики, несмотря на проблемы в виде ослабления спроса на американские товары за рубежом, неопределенности в торговой политике и спада промышленного производства. Розничные продажи в США в августе 2019 года повысились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, при прогнозах роста на 0,2%.

В понедельник в Азии динамика индексов также смешанная. Биржи Японии закрыты в связи с праздником - Днем почитания пожилых; китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,4%) - трейдеры оценивают информацию об атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, а также очередные сигналы ухудшения ситуации в экономике Китая.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил в минувшие выходные, что Китаю будет "очень сложно" добиться темпов роста ВВП на уровне 6% и более при нынешнем глобальном климате. Пекин нацелен на подъем экономики на 6-6,5% в этом году.

Темпы роста промышленного производства и розничных продаж в Китае замедлились в августе, вновь подтвердив, что экономика КНР продолжает ослабляться в условиях торговой войны с США. Объем промпроизводства в прошлом месяце увеличился на 4,4% в годовом выражении после роста на 4,8% в июле, аналитики ожидали подъема показателя на 5,2%.

Темпы повышения розничных продаж в Китае в августе замедлились до 7,5% с июльских 7,6% и также оказались хуже прогноза (7,9%).

Нефть утром в понедельник взлетела после атак на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии в субботу, которые привели к потере примерно 6% мирового производства сырья; цена Brent находится на $5 выше уровня завершения торгов пятницы 13 сентября. 10:01 по Москве ноябрьские фьюсерсы на Brent дорожали на 8,5%, до $65,36 за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI - на 7,7%, до $58,99 за баррель. На пике рост котировок достигал 11-13%.