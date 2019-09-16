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Эксперт заявил о неспособности других стран восполнить недостаток саудовской нефти на рынке

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Сокращение поставок саудовской нефти на рынок из-за атак беспилотников на нефтяные объекты существенно скажется на мировом рынке нефти, заявил вице-президент Wood Mackenzie по переработке, химии и нефтяным рынка Алан Гелдер.

По его словам, потеря 5 миллионов баррелей в сутки не может долго восполняться существующими запасами. Также он указал на ограниченность свободных мощностей других нефтедобывающих стран, входящих и не входящих в ОПЕК. "Премия геополитического риска вернется в цену на нефть", - сказал Гелдер.

Wood Mackenzie - глобальная исследовательская и консалтинговая компания.

14 сентября беспилотники, начиненные взрывчаткой, атаковали крупнейшее в Саудовской Аравии нефтеперерабатывающее предприятие Абкайк и нефтяное месторождение Хурайс. Там произошли взрывы и пожар. Было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки.

Саудовская Аравия Абкайк Хурайс ОПЕК Wood Mackenzie

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