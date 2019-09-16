Moody's изменило прогноз рейтинга Гонконга на "негативный"

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило прогноз по кредитному рейтингу Гонконга на "негативный" со "стабильного", сославшись на растущие риски, связанные с непрекращающимися массовыми протестами.

При этом агентство сохранило долгосрочный рейтинг на уровне "Aa2". Ранее Fitch Ratings ухудшило рейтинг Гонконга до "AA" с "AA+", установив "негативный" прогноз по рейтингу.

Изменение прогноза "отражает усиливающийся риск того, что продолжающиеся протесты приведут к ослаблению прочности институтов Гонконга, при этом эффективность государственного управления и политики будет ниже предыдущих оценок Moody's", говорится в пресс-релизе агентства.

У Moody's есть опасения, что протесты могут привести к ослаблению основных параметров кредитоспособности Гонконга, снизив его привлекательность как торгового и финансового центра.

Вместе с тем эксперты Moody's отмечают наличие у Гонконга значительных бюджетных средств и золотовалютных резервов, а также невысокий размер госдолга, которые "обеспечивают устойчивость к потрясениям и негативным долгосрочным трендам".

Массовые выступления в Гонконге с протестами против предложенных поправок к закону, которые позволили бы властям высылать подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая, начались в июне и не закончились даже после того, как власти официально отозвали эти поправки. Теперь их участники требуют независимого расследования в отношении жестоких и неправомерных, по их мнению, действий полиции против протестующих.

Служба финансово-экономической информации