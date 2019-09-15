Полиция Гонконга применила водяные пушки и слезоточивый газ против демонстрантов

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Полиция Гонконга использовала водяные пушки и слезоточивый газ во время протестующих, которые бросали коктейли Молотова и кирпичи возле правительственных зданий.

Как сообщает "Би-би-си", новой волной насилия закончился очередной марш оппозиции, требующей расследования действий полиции во время разгона манифестаций. Как отмечается, люди вновь вышли на улицы вопреки официальному запрету.

Сообщается, что митингующие бросали кирпичи в полицейских у зданий базы китайском армии, которая расположена неподалеку от парламента.

Сотни человек также собрались у консульства Великобритании, чьей колонией ранее был Гонконг, с призывами к Лондону повлиять на Китай.

Манифестации продолжаются в Гонконге уже более 13 недель. Сначала люди вышли на улицы из-за предстоящего вступления в силу закона об экстрадиции преступников на территорию материкового Китая. Власти Гонконга отложили принятие документа, в сентябре и вовсе отказались от его рассмотрения. Тем не менее, протестующие расширили свои требования, призывая к реформам и проведению расследования действий полиции во время разгона демонстрантов.