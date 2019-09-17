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Премьер-министр Украины допустил компромисс с Коломойским по ПриватБанку

Правительство должно сосредоточиться на росте экономике, а не на уничтожении оппонентов, считает Алексей Гончарук

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Зеленский и правительство Украины хотят добиться компромисса в споре о национализации ПриватБанка с его бывшим владельцем Игорем Коломойским, заявил премьер-министр Алексей Гончарук в интервью Financial Times.

Он убежден, что правительству нужно сосредоточиться на росте экономики и искать совместных решений, а не тратить ресурсы на "уничтожение друг друга".

Международный валютный фонд ранее предупреждал Киев, что отступление от решений о национализации ПриватБанка будет рассматриваться как риск его резервной программе объемом $3,9 млрд и что фонд ожидает, что правительство будет пытаться вернуть $5,5 млрд, потраченных на спасение банка, напоминает FT. Издание также отмечает, что такие шаги могут лишить Зеленского поддержки западных сторонников.

Кабмин будет искать решение этого спора вместе с МВФ, заверил Гончарук.

Правительство Украины в декабре 2016 года объявило о национализации ПриватБанка ради обеспечения стабильности финансовой системы страны и влило в его капитал более 155 млрд гривен, чтобы закрыть обнаруженную дыру в балансе. В отношении основных акционеров банка Коломойского и Геннадия Боголюбова были инициированы расследования на предмет построения финансовой пирамиды и отмывания, а также их заподозрили в использовании средств банка в интересах собственного бизнеса.

Бывшие владельцы банка оспорили его национализацию в судах на Украине и за границей. В апреле 2019 года Окружной административный суд Киева отменил решение о национализации, правительство, ПриватБанк и Нацбанк Украины оспорили это решение.

Коломойский отмечал, что в этом споре готов на мировое соглашение и компенсацию за обвинения в его адрес. В мае 2019 года он сказал журналистам, что хочет, чтобы ему вернули статутный капитал и проценты, - "и разойдемся, будем вместе сосуществовать и управлять банком дальше".

По величине активов на 1 апреля 2019 года ПриватБанк занимал 1-е место в банковской системе Украины, по данным регулятора.

ПриватБанк Украина Алексей Гончарук Владимир Зеленский НБУ МВФ

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