Рынок акций РФ открылся снижением индексов на 0,1-0,2%

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен blue chips на фоне наметившейся коррекции нефти вниз после ралли из-за резкого падения добычи в Саудовской Аравии после теракта; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,2%, при этом подскочили на 8% акции АФК "Система" на новостях о выкупе собственных акций с рынка (buyback).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2831,71 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1393,52 пункта (-0,2%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,7%.

Доллар подрос до 64,15 рубля (+0,11 рубля).

Акции АФК "Система" подскочили до 13,45 рубля (+8%) при объеме торгов 180 млн рублей после того, как компания объявила о запуске программы выкупа акций на общую сумму до 3 млрд рублей. Максимальное количество акций, выкупленных в рамках реализации программы, не превысит 300 млн, говорится в пресс-релизе корпорации. Программа будет проводиться до 29 февраля 2020 года, для выкупа будут использованы собственные средства, без кредитов, выкупленные акции "Система" направит на общекорпоративные цели, включая программу мотивации менеджмента.

Также подросли акции "Газпром нефти" (+0,9%), "Роснефти" (+0,4%), "Башнефти" (+0,4% и +0,5% "префы"), "Аэрофлота" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "ФСК ЕЭС" (+0,2%).

Подешевели акции "РусАла" (-1,7%), "Интер РАО" (-0,8%), "Татнефти" (-0,6%), "Магнита" (-0,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,4%), "Норникеля" (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), ВТБ (-0,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,3%).

Зарубежные рынки

В США накануне индексы снизились на новости об атаках на объекты нефтяной инфраструктуры в Саудовской Аравии. Индексы Dow Jones и S&P 500 находятся примерно в 1% от исторических максимумов, Nasdaq Composite - на 2,1% ниже рекорда.

Как стало известно в минувшую субботу, нефтяные объекты Саудовской Аравии вновь стали мишенью атак беспилотников. Нападению подверглись крупнейший в стране комплекс по подготовке нефти "Абкайк" и крупное нефтяное месторождение Хурайс. В результате было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки (б/c), то есть около половины всего объема, добываемого в стране, и 5% мировой нефтедобычи.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), это самые серьезные перебои с поставками в истории, превышающие даже ущерб от исламской революции в Иране в 1978-1979 годах и нефтяного эмбарго после арабо-израильской войны 1973-1974 годов.

Государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco), планировавшая восстановить примерно треть производства к вечеру понедельника, уже не столь оптимистична, как была изначально, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник. Цены на нефть на новости об атаке подскочили более чем на 14%, максимальными темпами за 11 лет.

Помимо этого, рынок ждет заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое состоится 17-18 сентября. Согласно консенсус-прогнозу участников рынка и экспертов, заседание завершится снижением федеральной ставки по кредитным средствам на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2%.

Во вторник в Азии также преобладает негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 после выходного подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite упал на 1,7%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%) из-за эскалации геополитических рисков.

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что за атакой, скорее всего, стоит Иран. Тегеран обвинения отрицает, а ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Власти Саудовской Аравии назвали инцидент "беспрецедентным актом агрессии и саботажа", однако не стали напрямую возлагать вину на Иран.

Также азиатские инвесторы реагируют за заявление Трампа о том, что США и Япония готовы подписать предварительное торговое соглашение.

Нефть утром во вторник корректируется после рекордного за последние годы ралли накануне, вызванного атаками на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии; цена Brent все еще находится на $1,1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 16 сентября.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $68,56 за баррель (-0,7% и +14,6% накануне), ноябрьская цена WTI - $62,02 за баррель (-1% и +14,7% в понедельник).