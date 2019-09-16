Арабская коалиция заявила, что Саудовскую Аравию атаковали иранские дроны

Пострадавший от атаки нефтеперерабатывающий завод Фото: Reuters

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Беспилотники, которые атаковали нефтяные объекты Саудовской Аравии, имели иранское происхождение, сообщает Bloomberg со ссылкой на официального представителя арабской коалиции Турки аль-Малики.

Он также заявил журналистам в Эр-Рияде, что эти атаки были осуществлены не с территории Йемена.

В коалиции пообещали в ближайшее время обнародовать результаты расследования обстоятельств нападения, а также фотографии использовавшегося при атаке оружия. Там заверили, что коалиция способна защитить важнейшие объекты в регионе.

В ночь на 14 сентября предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco подверглись атаке дронов. В частности, был атакован крупнейший в мире комплекс подготовки нефти, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

В то же время телеканал CNN сообщал со ссылкой на неназванного сотрудника администрации США, что угол атаки, количество точек удара, а также другая информация, которой располагают США, позволяет им предположить, что атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии были осуществлены Ираном или Ираком.