Рубль снижается к доллару и евро следом за дешевеющей нефтью

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Доллар и евро повышаются на Московской бирже во вторник вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине следом за коррекционным снижением цен на нефть после резкого скачка накануне из-за атак на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.

Курс доллара США составил 64,35 руб. в 19:00, что на 30,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 71,19 руб., подорожав на 75,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 50,89 копейки - до 67,43 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет к доллару и евро на вечерних торгах в связи с фиксацией прибыли по длинным позициям на фоне коррекционного отката цен на нефть и в ожидании ключевого события ближайших недель - заседания ФРС США. Накануне котировки "черного золота" продемонстрировали рекордный за последние годы рост из-за атак на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии. Цены на нефть на новости об атаке подскочили более чем на 14%, максимальными темпами за 11 лет.

Центральным событием для участников рынка на этой неделе является двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут подведены в среду. Подавляющее большинство экспертов ожидает снижения базовой процентной ставки Федрезервом на 0,25 процентного пункта.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 18 сентября на 29,41 копейки, до 64,1213 руб., и уменьшил курс евро на 6,55 копейки, до 70,6040 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи увеличился во вторник на 27,91 копейки по отношению к понедельнику и составил 64,184 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 38,66 копейки и составил 64,3525 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 373,322 млн, из которых $725,278 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 648,044 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 10,96 копейки по отношению к понедельнику, до 70,6574 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 18,45 копейки и составил 70,8285 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR739,191 млн, из которых EUR231,678 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR507,513 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных межбанковских кредитов (1-6 месяцев) слегка снизились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая осталась на отметке 7,02% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,08% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяцев снизились на 2 б.п. - до 7,16% и 7,24% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 1 б.п. - до 7,32% годовых.