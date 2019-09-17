Падение цен на нефть Brent и WTI превысило 5%

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Стремительное падение котировок нефти эталонных марок продолжается в ходе торгов во вторник после рекордного за последние годы роста накануне, вызванного атаками на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:08 по московскому времени подешевели на $3,55 (на 5,14%) - до $65,47 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени упали на $3,31 (на 5,26%) - до $59,59 за баррель.

Сильное давление на рынок оказало сообщение о том, что Саудовская Аравия может восстановить объемы производства после атак дронов быстрее, чем это предполагалось, сообщает MarketWatch.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за инцидент на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы, но США заявляют о причастности к атаке иранских властей. В Тегеране отвергают обвинения.