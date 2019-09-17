Рынок акций РФ просел к 2820 пунктам по индексу МосБиржи

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник скорректировался вниз вслед за развернувшейся вниз нефтью после известий, что на восстановление инфраструктуры по добыче в Саудовской Аравии после теракта уйдет всего две-три недели; индекс МосБиржи на пике дня поднимался в район исторического максимума 2848 пунктов, но к закрытию откатился в район 2820 пунктов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2820,86 пункта (-0,5%, максимум дня - 2846,98 пункта, исторический пик был зафиксирован 5 июля - 2848,4 пункта), индекс РТС - 1381,5 пункта (-1,1%); динамика цен основных "фишек" на Московской бирже оказалась разнополярной в пределах 4,2%.

Доллар подрос до 64,32 рубля (+0,28 рубля).

Подешевели акции "Интер РАО" (-4,2%), "Сургутнефтегаза" (-3,3%), "ФСК ЕЭС" (-2,5%), "ЛУКОЙЛа" (-1,6%), "Россетей" (-1,4%), "РусАла" (-1,4%), "Газпром нефти" (-1%), "АЛРОСА" (-1%), ВТБ (-0,8%).

Выросли акции АФК "Система" (+3,3%, до 12,86 рубля), "Мечела" (+1,3%), ПАО "Полюс" (+1,3%), "РусГидро" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,5%), "Магнита" (+0,5%), Сбербанка (+0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,9%).

АФК "Система" объявила во вторник о запуске программы выкупа собственных акций с рынка (buyback) на общую сумму до 3 млрд рублей. Максимальное количество акций, выкупленных в рамках реализации программы, не превысит 300 млн, говорится в пресс-релизе корпорации. Программа будет проводиться до 29 февраля 2020 года, для выкупа будут использованы собственные средства, без кредитов, выкупленные акции "Система" направит на общекорпоративные цели, включая программу мотивации менеджмента.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже подешевели акции ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (-11,1%), ПАО "Тантал" (-6%), ПАО "Соликамский магниевый завод" (-6%), "Якутскэнерго" (-5,8%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (-5,6% и -13,5% "префы"), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (-5,5%).

Выросли акции ПАО "Саратовский НПЗ" (+11,3%), Мособлбанка (+9,2%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (+6,3%), ПАО "ГК "ТНС энерго" (+4,3%), "Нижнекамскнефтехима" (+3,9% и +1,9% "префы"), ПАО "Ашинский металлургический завод" (+3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 62,147 млрд рублей (из них 30,963 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Татнефти" ).

Зарубежные рынки

В США накануне индексы снизились на новости об атаках беспилотников в субботу на объекты нефтяной инфраструктуры в Саудовской Аравии. Нападению подверглись крупнейший в стране комплекс по подготовке нефти "Абкайк" и крупное нефтяное месторождение Хурайс. В результате было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки (б/c), то есть около половины всего объема, добываемого в стране, и 5% мировой нефтедобычи.

Во вторник в Азии также преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 после выходного подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite упал на 1,7%) из-за эскалации геополитических рисков, стагнирует Европа (FTSE, DAX, CAC 40 изменились в пределах 0,2%) и Америка (индекс S&P 500 топчется на уровне понедельника).

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что за атакой, скорее всего, стоит Иран. Тегеран обвинения отрицает, а ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Власти Саудовской Аравии назвали инцидент "беспрецедентным актом агрессии и саботажа", однако не стали напрямую возлагать вину на Иран.

Нефть во вторник развернулась вниз, коррекция ускорилась после сообщения Bloomberg со ссылкой на Reuters о том, что Саудовская Аравия может вернуться к уровням добычи до нападения дронов всего за 2-3 недели; цена Brent к 18:50 по московскому времени во вторник упала на $2 ниже уровня суточной давности.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent составила $65,47 за баррель (-5,1% и +14,6% накануне), ноябрьская цена WTI - $59,54 за баррель (-5% и +14,7% в понедельник).