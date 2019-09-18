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"Дикси", "Бристоль" и "Красное и белое" закрыли сделку по объединению

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Владельцы "Дикси", "Бристоля" и "Красного и белого" закрыли сделку по объединению сетей. Об этом сообщил журналистам основатель сети "Красное и белое" Сергей Студенников.

Студенников добавил, что выручка нового российского ритейлера, созданного в результате объединения сетей, может быть оценена в 800 млрд рублей без НДС в 2019 году.

Холдинговая компания нового ритейлера - "ДКБР Мега Ритейл групп лимитед" была зарегистрирована в мае 2019 года на Кипре. Совладельцы "Дикси" и "Бристоля" Игорь Кесаев и Сергей Кациев получили 51% в новой компании, Студенников - 49%.

В июле 2019 года стало известно, что 31 компания, через которые бизнесмен Студенников контролировал сеть магазинов "Красное и белое", перешли на баланс кипрской компании "Амелиор Инвестментс Лимитед". Представитель "Красного и белого" объяснил, что эти изменения связаны с объединением ритейлера с "Дикси" и Бристолем". Мажоритарные акционеры группы "Меркурий" (владелец "Дикси" и "Бристоля") к этим изменениям отношения не имеют, сообщил "Интерфаксу" представитель группы.

Совладельцы группы "Меркурий" Игорь Кесаев и Сергей Кациев, а также Студенников решили объединить ритейлеров в январе 2019 года, чтобы создать третью по обороту розничную сеть в России. Сейчас под этими тремя брендами работают больше 13 тысяч магазинов.

Сергей Студенников Красное и белое Дикси Бристоль

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