Атака дронов в Саудовской Аравии не повлияет на российский макропрогноз

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии и последовавшая волатильность на рынке не скажутся на российском макропрогнозе. Минэкономразвития считает, что "данное событие носит абсолютно краткосрочный характер для рынков", заявил журналистам глава ведомства Максим Орешкин.

По словам министра экономического развития РФ, "качественных изменений прогноза", особенно на 2019 год, не предполагается. Так он ответил на вопрос журналистов, не собирается ли ведомство корректировать прогноз в части цен на нефть.

"На этот год будем смотреть по факту. Здесь уже прогнозировать не имеет смысла, у нас буквально 3 месяца (остается до конца года - ИФ)", - отметил Орешкин.

На вопрос, будет ли меняться прогноз по курсу рубля к доллару, министр ответил: "Еще раз - так как это характер влияния на нефтяной рынок краткосрочный, то и на внутренний валютный рынок тоже краткосрочный". По словам Орешкина, в министерстве не видят никаких предпосылок для изменения прогноза по курсу доллара ни на конец 2019 года, ни на 2020 год.

Сейчас в макропрогнозе, обновленная версия которого была представлена в августе, заложена среднегодовая цена на нефть марки Urals на 2019 год в размере $62,2 за баррель, на 2020 год - $57, на 2021 год - $56. Среднегодовой курс доллара - 65,4 руб./$1 на 2019 г. (при этом на конец года - 65,8 руб. за доллар), на 2020 г. - 65,7 руб., на 2021 г. - 66,1 руб.

Атака дронов

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке беспилотников. В частности, пострадал крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, но США усомнились в этом и обвинили в атаках Иран. Тегеран эти обвинения отверг.

17 сентября стало известно, что Саудовская Аравия сумела полностью восстановить поставки энергоносителей, нарушенные атакой беспилотников.