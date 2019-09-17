Саудовская Аравия после атак восстановила прежний уровень поставок топлива

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия сумела полностью восстановить поставки энергоносителей, нарушенные атакой беспилотников на объекты предприятия Saudi Aramco в ночь на 14 сентября, сообщает телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на министра энергетики страны принца Абделя Азиза бен Сальмана Аль Сауда.

"Принц Абдель Азиз бен Сальман сказал (на пресс-конференции - ИФ), что поставки топлива вернулись на прежний уровень - до 3:43 субботы (14 сентября - ИФ) (до атак)", - сообщает телеканал.

Он отметил, что в сентябре Саудовская Аравия будет поддерживать поставки нефти клиентам в полном объеме.

По словам министра, Эр-Рияд уже наполовину восстановил объем нефтедобычи, а к концу сентября намерен выйти на прежний уровень добычи.

Также министр призвал мировое сообщество предпринять решительные действия в ответ на нападение на объекты Saudi Aramco.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке. В частности, пострадал крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, но США усомнились в этом и обвинили в атаках Иран. Тегеран эти обвинения отверг.