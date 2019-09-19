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Миллер сообщил о закачке РФ и ЕС рекордных объемов газа на случай холодной зимы

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Россия, Украина и Евросоюз на фоне сложных переговоров о транзитном контракте в настоящее время закачивают рекордные объемы газа в подземные хранилища (ПХГ), многое будет зависеть от того, насколько холодной будет зима, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) глава "Газпрома" Алексей Миллер.

При этом из его слов следует, что "Газпром" ждет холодную зиму - вопрос только в том, насколько суровой она окажется. Комментируя вопрос, хватит ли Европе до конца зимы того газа, что "Газпром" закачал в ПХГ, Миллер сказал: "Те объемы газа, которые есть европейских хранилищах, те объемы, которые есть у "Газпрома" (в настоящее время мы продолжаем закачку), конечно же, они позволяют в течение определенного времени нивелировать какие-то перебои, если вдруг, не дай бог, они возникнут, для конечного потребителя".

При этом он подчеркнул, что "подземные хранилища не резиновые, и объемы всегда конечны". "Поэтому самым главным является даже не вопрос - сколько активного газа закачено в хранилища, а в суточной производительности - сколько из этих подземок можно ежесуточно отбирать", - пояснил Миллер.

Он также отметил, что много зависит от того, какая будет зима - "очень холодная или очень-очень холодная". "От этого зависит, какой спрос будет на газ. Но в любом случае все страхуются. Украина закачивает рекордные объемы газа в свои ПХГ, европейские партнеры закачивают рекордные объемы в Европе, и "Газпром" тоже закачивает рекордные объемы в европейские ПХГ. Если вдруг что, что мы будем делать все, чтобы выполнять наши контрактные обязательства перед европейским потребителями", - подчеркнул Миллер.

В июне 2019 года глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" и европейские потребители газа в ожидании очередной "газовой войны" России против Украины увеличивают закачку газа в подземные хранилища, что обуславливает рост объемов транзита.

"Газпром" готовится к зиме и очередной "газовой войне", европейские поставщики - тоже. Как результат, транзит газа через Украину за 5 месяцев вырос на 8% - дополнительные объемы закачивают в хранилища", - отмечал он.

Алексей Миллер Газпром Украина Евросоюз

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