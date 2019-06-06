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В "Нафтогазе" заявили, что "Газпром" готовится к "газовой войне"

Глава украинской компании Андрей Коболев связал рост транзита через Украину с опасениями новой "газовой войны"

В "Нафтогазе" заявили, что "Газпром" готовится к "газовой войне"
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" и европейские потребители природного газа в ожидании очередной "газовой войны" России против Украины увеличивают закачку газа в подземные хранилища, что обуславливает рост объемов транзита.

"Газпром" готовится к зиме и очередной "газовой войне", европейские поставщики - тоже. Как результат, транзит газа через Украину за 5 месяцев вырос на 8% - дополнительные объемы закачивают в хранилища", - написал он на своей странице в фейсбуке.

Коболев указывает, что в европейских подземных хранилищах газа его запасы уже на 20 млрд куб. м выше, чем в среднем за два предыдущих года".

"Прирост запасов в них составляет 60% к показателю за аналогичный период 2018 года", - отметил глава "Нафтогаза".

Украина также готовится к отопительному сезону, активно закачивая газ в свои ПХГ. Так, в настоящее время, объем импорта на 20% превышает прошлогодний показатель. Запасы газа в хранилищах по состоянию на 1 июня составляли 11,5 млрд куб м, что на 1,8 млрд больше чем годом ранее.

"Если продолжим накапливать газ такими темпами, к началу отопительного сезона выйдем на необходимый уровень 20 млрд куб. м. Тогда мы будем готовы к любым действиям "Газпрома", и позиция Украины в переговорах будет защищенной", - подчеркнул он.

В то же время существуют риски недостижения данной цели. В частности, речь идет о дефиците средств у НАК из-за задолженности (в сумме 61,4 млрд грн) операторов газораспределительных сетей (ГРМ), а также предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) за поставленный им газ. При этом данная задолженность в два раза превышает необходимую для подготовке к зиме сумму. Другим фактором дефицита средств является требование по выплате компанией дивидендов в сумме 90% от полученной прибыли. Выплаты должны быть осуществлены до конца июля, что, по словам Коболева, является для компании чрезвычайным вызовом.

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