Трехсторонние консультации по газу ЕС-РФ-Украина возобновятся в конце октября

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович заявил, что на трехсторонних консультациях по газу ЕС-РФ-Украина в Брюсселе удалось создать позитивную атмосферу между российским и украинским министрами экономики.

"Мы решили, что они и предприятия ("Газпром" и "Нафтогаз Украины" - ИФ) продолжат дискуссии на двустороннем уровне, чтобы преодолеть все остающиеся трудности, которые все взаимосвязаны, и что мы возобновим наши встречи на политическом уровне в конце октября", - сказал Шефчович в четверг на пресс-конференции в Брюсселе после завершения третьего раунда консультаций по газоснабжению.

"К этому моменту, я надеюсь, мы реализуем больший прогресс", - добавил еврокомиссар.

По его словам, "надо, чтобы дело было организовано при хорошей хронологии" и нужно, чтобы украинцы проделали хорошую работу по внедрению европейских правил, разукрупнению газотранспортной системы. По убеждению Еврокомиссии, все это осуществимо.

"И мы также объяснили нашим российским партнерам, что с юридической точки зрения продление нынешнего контракта не будет возможным, потому что будут другие контрагенты и "Нафтогаза" уже не будет с 1 января. А действующий контракт не соответствует правилам союза. То есть надо найти новые решения. И наше предпочтение очень ясно: это должен быть контракт по транзиту", - сказал Шефчович.

При этом он в очередной раз подчеркнул важность долгосрочного контракта.

Он отметил, что эти задачи в остающиеся сроки потребуют упорного труда, конструктивного подхода, но это осуществимо.

Ранее в четверг министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия готова продолжить работать по старому контракту после 1 января 2020 года в том случае, если Украина не успеет ввести нормативную базу работы своей газотранспортной системы по европейскому законодательству.

Срок действующего договора о транзите газа истекает в конце 2020 года. Президент Владимир Путин ранее предупреждал, что после этого транзит может прекратиться, и Украина не сможет покупать российский газ по реверсу у европейских стран.