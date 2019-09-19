Россия заявила о готовности продлить договор о транзите газа через Украину

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - На трехсторонних переговорах по газу в Брюсселе Россия услышала от украинской стороны заинтересованность в продолжении транзита газа с 1 января 2020 года и готова продолжить работать по старому контракту, заявил министр энергетики Александр Новак.

По его словам, Украина представила нормативную базу работы своей газотранспортной системы, соответствующую европейскому законодательству. В Москве решили, что если Украина успеет имплементировать европейскую систему с 1 января, когда истечет срок действия предыдущего соглашения о транзите, российская сторона будет работать по новым правилам. Если Украина не сможет в срок перейти на новую систему, Москва предложит продлить срок действия старого соглашения. Россия готова использовать украинскую ГТС для поставок европейским потребителям необходимых им объемов газа, заверил Новак.

Конкретные объема транзита стороны не обсуждали.

Киев готов покупать российский газ по прямому контракту и по реверсу из Европы в зависимости от цены, сказал также министр.

Переговоры он назвал конструктивными и добавил, что стороны договорились их продолжить через месяц. В течение этого месяца Новак ждет новых двусторонних контактов.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер позднее уточнил в эфире "России 24", что в Брюсселе обсуждался правовой аспект нового контракта на транзит. "Есть риски, что к 1 января 2020 года Украина не сможет имплементировать Третий энергопакет и создать независимого сертифицированного газотранспортного оператора, независимого регулятора. И мы сегодня говорили о том, что в этом случае рассматривается план "Б" - продление действующего контракта на какой-то короткий промежуток времени", - сказал он.

В переговорах, кроме Новака, участвовали министр энергетики Украины Алексей Оржель, представители "Нафтогаза Украины" и "Газпрома". Посредником дискуссии стал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

Первый раунд консультаций о транзите газа через Украину прошел в июле 2018 года, второй - в январе 2019 года.

Ранее Шефчович говорил, что переход на европейское законодательство сделает украинскую систему транзита более прозрачной и эффективной.

Срок действующего договора о транзите газа истекает в конце 2020 года. Президент Владимир Путин ранее предупреждал, что после этого транзит может прекратиться, и Украина не сможет покупать российский газ по реверсу у европейских стран.