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Китайский инвестор оспорил решение суда о незаконной аренде земли под завод на Байкале

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - ООО "АкваСиб", инвестор китайского завода по розливу воды на Байкале, подало апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Иркутской области, который в августе признал недействительным договора аренды участка под строительство предприятия.

Как следует из картотеки арбитражных дел, заявление поступило 11 сентября, но пока не принято к производству. Рассматривать дело будет Четвертый арбитражный апелляционный суд в Чите.

Кроме этого, в картотеке сообщается, что Енисейское бассейновое водное управление Росводресурсов в августе обратилось в суд с заявлением о признании недействующим собственного решения о предоставлении в пользование участка акватории озера Байкал для строительства завода по производству питьевой бутилированной воды ООО "АкваСиб". Разрешение было выдано в 2008 году. Однако 17 сентября заявитель подал ходатайство об отказе от заявленного требования, и суд прекратил производство.

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Арбитражный суд Иркутской области 1 августа удовлетворил заявление природоохранной прокуратуры о признании недействительным договора аренды одного из четырех участков под строительство завода ООО "АкваСиб" в поселке Култук на берегу Байкала.

В суде представитель прокуратуры заявил, что земля была предоставлена инвестору без торгов для строительства объектов водоснабжения. Однако завод, как считает ведомство, не является таким объектом - речь идет о полноценном производстве. Росимущество в ходе суда подтвердило позицию прокуратуры о том, что участок относится к водным объектам федерального значения.

Ответчик на это заявил, что на оспариваемом участке находится всего лишь водовод, который является не полноценным объектом капстроительства, а лишь инфраструктурной частью завода. В этом случае, как отметил представитель "АкваСиба", не требуется отдельных разрешений для получения участка.

Кировский суд Иркутска по иску природоохранной прокуратуры в марте аннулировал положительное заключение государственной экологической экспертизы на строительство на берегу Байкала завода по розливу воды ООО "АкваСиб". Это решение в мае подтвердила апелляционная инстанция.

По данным инвестора, первую очередь завода в Култуке должны были ввести в эксплуатацию в конце 2019 года, в следующие два года завод собирались вывести на проектную мощность. Объем инвестиций в строительство оценивался в 1,5 млрд рублей.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", основным собственником ООО "АкваСиб" является Дацинская водная компания с ограниченной ответственностью "Озеро Байкал", зарегистрированная в провинции Хэйлунцзян (Китай). ООО "АкваСиб" зарегистрировано в Иркутске в августе 2012 года.

АкваСиб Байкал

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