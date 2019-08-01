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Договор аренды участка под китайский завод на Байкале признан недействительным

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Иркутской области в четверг признал недействительным договор аренды участка под строительство завода ООО "АкваСиб" с китайским капиталом в поселке Култук на берегу Байкала.

Суд, таким образом, удовлетворил заявление природоохранной прокуратуры. В суде ее представитель обратил внимание на то, что участок был предоставлен инвестору без торгов для строительства объектов водоснабжения. Между тем завод, как считает ведомство, не является таким объектом - речь идет о полноценном производстве - розливе бутилированной воды. Прокуратура также отметила, что участок предоставлен без учета зонирования - по участку частично проходит вода. Таким образом, он является частью прибрежной зоны.

Росимущество в ходе суда подтвердило позицию прокуратуры о том, что участок относится к акватории Байкала.

Ответчик заявил, что на оспариваемом участке находится всего лишь водовод, который является не полноценным объектом капстроительства, а лишь инфраструктурной частью завода. В этом случае, как отметил представитель "Аквасиба", не требуется отдельных разрешений для получения участка.

Ранее сообщалось, что прокуратура в марте подала в арбитражный суд иск о признании недействительным договора аренды земельного участка ООО "Аквасиб" в пределах Култука. В общей сложности инвестор арендовал в поселке 4 участка для своего проекта.

В марте суд в Иркутске признал незаконным положительное заключение государственной экологической экспертизы на строительство на берегу Байкала завода по розливу бутилированной воды ООО "АкваСиб".

По мнению надзорного ведомства, при подготовке документов, в частности оценки воздействия на окружающую среду, эксперты не учли, что рядом с будущим заводом обитают 40 видов уникальных представителей флоры и фауны. Претензии прокуратуры также были связаны с близким размещением завода к кромке воды и с правильностью проведения общественных слушаний по проекту.

Это решение в мае подтвердила апелляционная инстанция.

По данным инвестора, первая очередь завода в Култуке должна была быть введена в строй в конце 2019 года. В следующие два года планировался его вывод на проектную мощность. К 2022 году объем производства должен был составить 154,8 тыс. кубометров воды в год. Общий объем инвестиций в строительство оценивался в 1,5 млрд рублей.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", основным собственником ООО "АкваСиб" является Дацинская водная компания с ограниченной ответственностью "Озеро Байкал", зарегистрированная в провинции Хэйлунцзян (Китай). ООО "АкваСиб" зарегистрировано в Иркутске в августе 2012 года.

Иркутская область Байкал

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