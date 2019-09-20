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"Нафтогаз" рассчитал тарифы на транзит российского газа в Европу на пять лет

"Нафтогаз" рассчитал тарифы на транзит российского газа в Европу на пять лет
Фото: EPA/Vostovk-Photo

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - НАК "Нафтогаз Украины" рассчитал тарифы на транзит российского природного газа в Европу через ГТС Украины в зависимости от объема бронирования мощности на ближайшие пять лет. Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.

По ее данным, на период 2020-24 гг. при бронировании 60 млрд куб. м транзитных мощностей ГТС Украины тариф составит $3,21 за 1 тыс.куб. м на 100 км, а при бронировании 90 млрд куб. м - $2,56 за 1 тыс.куб. м на 100 км.

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При этом тариф на транзит российского газа в 2019 году составит $2,61 за 1 тыс. куб. м на 100 км (все - с НДС).

Как сообщалось, на прошедших 19 сентября в Брюсселе трехсторонних консультациях украинская сторона представила будущего оператора ГТС Украины - ООО "ОГТСУ", который передал российской делегации проекты договора о взаимодействии между операторами смежных газотранспортных систем, а также стандартного договора на транспортировку.

Кроме того, "Нафтогаз" передал россиянам дорожную карту действий для завершения отделения оператора ГТС.

Украина в 2018 году сократила транзит природного газа через свою газотранспортную систему (ГТС) на 7,1% (6 млрд 677,8 млн куб. м) по сравнению с 2017 годом - до 86 млрд 779,2 млн куб. м. В том числе транзит газа через страну в Европу за год составил 83 млрд 839,4 млн куб. м (-7,6% к 2017 году), Молдавию - 2 млрд 939,8 млн куб. м (+8,6%).

Нафтогаз Украины

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