Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,4-0,5%

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен большинства blue chips вслед за проседающей фондовой Азией; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,4-0,5%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2784,95 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1370,93 пункта (-0,5%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,2%. Доллар стоит 63,96 рубля (-0,05 рубля).

Подешевели акции "Мосбиржи" (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (-1,1%), "Яндекса" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,8%), "РусАла" (-0,7%), "Мобильных телесистем" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,5% и -0,5% "префы"), "АЛРОСА" (0,5%), "Ростелекома" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,4%), "Татнефти" (-0,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,4%).

Подросли акции АФК "Система" (+0,5%), "РусГидро" (+0,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "префы" "Татнефти" (+1,1%).

Индексы в США завершили торги в пятницу в "минусе" на фоне снижения котировок бумаг высокотехнологичных компаний и производителей потребительских товаров. Основные индексы снизились по итогам прошлой недели впервые за месяц.

В центре внимания участников рынка находились торговые переговоры между США и Китаем. Первую половину дня индексы росли на сообщениях СМИ о том, что президент США Дональд Трамп планирует освободить от действия пошлин сотни наименований товаров, включая товары для животных, праздничные украшения и так далее.

Однако затем трейдеры переключились на события подготовительного раунда американо-китайских переговоров, стартовавшего на прошлой неделе в Вашингтоне. В ходе двухдневных консультаций стороны должны были подготовить почву для дальнейших переговоров между представителями двух стран на высоком уровне, намеченных на начало октября.

Также в ходе визита китайские представители планировали посетить фермерские хозяйства в штате Монтана, однако этот визит был отменен, что рынок счел негативным сигналом.

Кроме того, повышенная волатильность торгов в пятницу была связана с так называемым quadruple witching - совпадением дня исполнения фьючерсных и опционных контрактов на индексы и отдельные акции, которое происходит раз в квартал.

В понедельник в Азии преобладает негативная динамика индексов (биржи Японии закрыты в связи с праздником - Осеннее равноденствие; китайский Shanghai Composite снижается на 1,1%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,5%) - инвесторы оценивают поступающие новости, касающиеся событий вокруг торгового конфликта между США и Китаем.

Нефть утром в понедельник возобновила рост на фоне усиления напряженности в отношениях США и Ирана после атак на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии. На рынке также сохраняются сомнения относительно того, насколько быстро королевство сможет восстановить утраченную добычу, пишет Bloomberg. Цена Brent находится на $0,1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 20 сентября.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $64,84 за баррель (+0,9% и -0,2% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $58,65 за баррель (+1% и -0,2% в пятницу).

Глава МИД Ирана Джавад Зариф на прошлой неделе предупредил о неминуемой полномасштабной войне в случае удара американских или саудовских военных по Ирану.

Глава иранского внешнеполитического ведомства назвал выдумкой заявления властей Саудовской Аравии о причастности Ирана к ударам по саудовским объектам нефтяной инфраструктуры.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован комплекс подготовки нефти, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, но США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран эти обвинения отвергает.

США проводят в отношении Ирана политику максимального давления, постоянно вводя санкции против организаций и физлиц в стране. В пятницу Вашингтон объявил о введении санкций в отношении Центробанка Ирана, Национального фонда развития этой страны (НФРИ) и компании Etemad Tejarate Pars Co в рамках противодействия терроризму.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что существенных оснований для выхода из консолидации по индексу РТС пока не наблюдается. Некоторое повышение волатильности на фондовом рынке США и последовавшая коррекция вниз по азиатским фондовым индексам могут оказать давление на активность покупателей в начале торгов, но не дают оснований для заметного сокращения позиций по российским бумагам, которые по-прежнему торгуются с большим дисконтом к зарубежным аналогам по сравнительным мультипликаторам. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация доллара вблизи 64 руб. за доллар.

Как отмечает аналитик ИК "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, в понедельник снизились индексы Китая на фоне известий, что китайская делегация по закупке сельскохозяйственных товаров отменила поездку в американский штат Монтана и вернулась в Китай раньше времени.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что за атаками на Saudi Aramco "очень возможно" (very likely) стоит Иран. Всех смущает масштаб и сложность атаки, которая была осуществлена. Ущерб до сих пор остается неясным, так как Saudi Aramco уже сообщает своим поставщикам об изменениях в расписании поставок. Вооруженные силы Эр-Рияда в очередной раз нанесли бомбовые удары и отметились жертвами среди мирных жителей Йемена. Поддержкой для нефти также является статистика из США, где число активных нефтяных буровых установок сократилось за прошлую неделю на 14 единиц - до 719 штук, минимума с мая 2017 года.

Падение азиатских индексов частично компенсируется ростом котировок нефти, а также повышением спроса на российскую нефть на восточном направлении. Тем не менее, отечественные индексы в понедельник могут просесть на опасениях дальнейшего замедления глобальной экономики из-за затянувшейся торговой войны, считает аналитик.