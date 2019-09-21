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Глава МИД Ирана назвал выдумкой обвинения в адрес Тегерана в атаках на Saudi Aramco

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Власти Саудовской Аравии, обвинившие Иран в атаке на нефтяные объекты Saudi Aramco, сами не верят в причастность Тегерана к нападениям, считает министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Он отметил, что, несмотря на выдвинутые в адрес Тегерана обвинения, Эр-Рияд отомстил ударом по Ходейде в Йемене, нарушив перемирие, достигнутое при посредничестве ООН.

"Очевидно, что сауды сами не верят в выдумку об иранском участии", - написал он в своем твиттере.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован крупнейший в мире комплекс подготовки нефти, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Однако власти США усомнились в причастности хуситов и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

Иран Саудовская Аравия США

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