США обвинили иранские власти в атаке на объекты Saudi Aramco

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео в твиттере обвинил власти Ирана в "беспрецедентной атаке" на мировой энергетический рынок, комментируя нападение беспилотников на объекты саудовской нефтяной компании Aramco.

Также он заявил об отсутствии доказательств того, что нападения были совершены из Йемена (ответственность за атаки взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы - ИФ). В следующем твите американский дипломат призвал все страны "публично и безоговорочно осудить нападения Ирана".

Кроме того, Помпео заверил, что Соединенные Штаты со своими союзниками примут меры по обеспечению мировых энергетических рынков нефтью после этого происшествия.

"Соединенные Штаты будут работать с нашими партнерами и союзниками над тем, чтобы энергетические рынки были обеспечены нефтью, а Иран - привлечен к ответственности за свою агрессию", - написал он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Саудовская Аравия на 50% сократила добычу нефти после взрывов на объектах Aramco.

Утром 14 сентября на объектах одной из крупнейших в мире нефтяных компаний Saudi Aramco произошел взрыв, за которым последовал пожар. Саудовская Аравия назвала причиной взрывов атаку беспилотников.

Ответственность за удар по объектам Aramco взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, которых, по некоторым данным, поддерживают иранские власти. Эр-Рияд в этом конфликте выступает на стороне войск йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади.