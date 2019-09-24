"Коммерсантъ" узнал о проблемах SSJ "Ямала" в аэропорту Нового Уренгоя

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Ямал" и "Аэропорты регионов" начали вместе расследовать инциденты с перегрузкой шасси самолетов RRJ-95 (Sukhoi Superjet 100, SSJ) перевозчика в аэропорту Нового Уренгоя, пишет "Коммерсантъ". По его данным, с 18 августа по 8 сентября датчики лайнеров семь раз при взлетах и посадках фиксировали превышение перегрузки "из-за столкновений опор шасси с неровностями и стыками плит на ВПП".

Во всех случаях максимальное значение вертикальной перегрузки превысило 1,8 единицы, 8 сентября перегрузка превысила 2,03 единицы, пишет газета и отмечает, что у "Ямала" ограничения перегрузки более строгие, чем у производителя "Гражданских самолетов Сухого" (ГСС), где они составляют 2 единицы.

У других авиакомпаний нет нареканий к взлетно-посадочной полосе в Новом Уренгое, следует из переписки "Ямала" с оператором аэропорта - "Аэропортами регионов". В парке "Ямала" 15 SSJ, 11 Airbus A320/321, 10 Bombardier CRJ200, а перегрузки фиксируются только у Superjet, утверждает газета. Информированный источник издания уточнил, что отклонения были зафиксированы только на датчике переднего шасси самолетов.

В "Ямале" предположили, что проблема в плохом состоянии ВПП аэродрома, что создает угрозу безопасности полетов RRJ-95. Это говорится в письме компании другим перевозчикам, летающим в Новый Уренгой. Гендиректор аэропорта Роман Бочков в ответном письме указал, что обозначенный "Ямалом" участок ВПП находится в порядке и сослался на внеплановую проверку Ространснадзора, которая показала, что "текущее состояние искусственного покрытия полностью соответствует действующим регламентам и существенные дефекты отсутствуют". В администрации Ямало-Ненецкого автономного округа газете подтвердили факт проверки ВПП Ространснадзором и ее результаты.

"Ямал" и "Аэропорты регионов" создали совместную рабочую группу для расследования и собираются проверить все факторы, которые потенциально могут повлиять на перегрузку шасси, говорится в их совместном заявлении.

Близкий к ГСС источник газеты заявил, что "это очередной умышленный фейк про самолет SSJ".

Сейчас в аэропорту Нового Уренгоя идут работы по реконструкции и модернизации ВПП. На полосе в 2019 году начали обновлять покрытия, часть работ запланирована и на 2020 год.