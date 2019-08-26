В ОАК обвинили "Аэрофлот" в дискредитации SSJ-100 после трагедии в "Шереметьево"

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Советник гендиректора ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) Борис Алешин обвинил "Аэрофлот" в дискредитации Sukhoi Superjet 100 после майской трагедии в московском аэропорту "Шереметьево", где этот лайнер совершил аварийную посадку.

"Не должно быть дискуссии в одностороннем порядке - когда случилась катастрофа, и вдруг "Аэрофлот" рассказал всему миру, что самолет дрянь и дерьмо, по-русски говоря, и во всем виноват самолет", - заявил Алешин на Евразийском аэрокосмическом конгрессе в Москве в понедельник.

Алешин отметил, что в ОАК "проявили максимум такта" и не стали критиковать ни самого перевозчика, не уровень подготовки его сотрудников, ни "тех проблем, который "Аэрофлот" сам породил за счет неумелого менеджмента".

"Потому что расследование должно было пройти до конца. И пока этого не сделано, никто не имеет права нигде бросать обвинения, причем чуть ли не по всей международной прессе. Поэтому это тоже вопрос дискредитации (SSJ-100 - ИФ), вы понимаете", - добавил Алешин.

5 мая следовавший из Москвы в Мурманск SSJ-100 "Аэрофлота" вернулся в "Шереметьево", где совершил аварийную посадку и загорелся. В результате катастрофы погибли 41 человек, всего на борту находились 78 человек. В рамках расследования трагедии рассматриваются версии об ошибке пилотирования, отказе техники, погодных условиях и другие.

"Аэрофлот" официально не комментировал причины трагедии, но неоднократно призывал СМИ воздержаться от выводов до итогов расследования, которое ведет комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в июне после публикации предварительного отчета МАК заявил, что командир SSJ-100 "Аэрофлота" мог продолжать полет, не возвращаясь в Шереметьево, поскольку системы самолета работали штатно, "за исключением момента попадания шаровой молнии в самолет, когда отключился автопилот".