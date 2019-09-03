Минпромторг отказался от разработки 75-местных Sukhoi Superjet

Чиновники по сути аннулировали соглашение с ГСС авиакомпании S7, которая заказала 50 таких самолетов

Самолет Sukhoi Superjet 100 Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Перевозчик S7 Group не получит 75-местные Sukhoi Superjet, заказанные у "Гражданских самолетов Сухого" (ГСС) в апреле 2018 года, так как Минпромторг отменил разработку таких машин в связи с отсутствием спроса. Об этом "Ведомостям" сообщил председатель совета директоров и совладелец группы Владислав Филев.

Он услышал это пару недель назад на совещании по развитию региональной авиации, о таком решении объявил один из руководителей министерства. Это был замминистра Олег Бочаров, рассказал газете еще один участник совещания. SSJ-75 разрабатываться не будет, подтвердил изданию источник, близкий к владельцу ГСС, "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК).

Со слов Филева, он услышал, что основным заказчиком ГСС является "Аэрофлот", который берет 100-местную машину. "Но мы же знаем, что "Аэрофлот" через колено ломают!", - отметил бизнесмен.

"На совещании было сказано, что наше соглашение с ГСС (производитель SSJ100) ничтожно. Это меня прямо вывело из себя!", - добавил Филев.

Он напомнил, что его компания никогда "не занималась блефом", и проектом SSJ-75 "занималась всерьез" и была коммерческим заказчиком. По его словам, S7 в 2017 начала использовать региональные Embraer и ограничила срок их лизинга пятью годами, чтобы заменить их отечественной машиной, когда ее обещали начать поставлять. Такой самолет был нужен авиакомпании для региональных авиаперевозок. Филев объяснил, что авиаперевозчикам досталась сложившаяся в советские времена сеть маршрутов, для которых удобно иметь аналоги среднемагистральных Ту-154 на 160 мест и региональных Ту-134 на 75 мест. Это соотношение коммерчески выгодно.

Причиной отказа от разработки SSJ-75 могло стать условие S7, что ее специалисты должны участвовать в испытаниях этих самолетов и контролировать его соответствие нормам летной годности, предположил Филев. Его компания также требовала перепроектировать ниши шасси и заменить композитный участок пола пассажирской кабины: катастрофа SSJ100 5 мая показала, что этот композит не выдерживает пламя 240 градусов по Цельсию, как должен по международным нормам, объяснил бизнесмен.

Отказ от разработки SSJ-75, несмотря на наличие коммерческого заказа от S7, Филев назвал серьезной проблемой, связанной с непониманием внутри страны, и предупредил, что это будет приходить к плохим последствиям.

"Нежелание Минпромторга слушать авиаотрасль приводит к катастрофическим последствиям. Гражданский авиапром на сегодняшний день глубоко убыточен. Он дотируется. К чему приведет попытка дать авиации неправильного размера самолет? Она приведет к тому, что авиация из отрасли, которая генерирует для страны прибыль и ВВП, превратится в пиявку, которая будет досасывать деньги. Сегодня есть компании, которые летают на SSJ100 и выручка которых на 60% состоит из дотаций различного вида", - предупредил Филев.

Базовая версия SSJ-100 вмещает от 98 до 105 кресел, самолет способен преодолевать расстояние от 3000 до 4500 километров. В начале 2018 года ГСС объявила о планах разработать 75-местную машину с дальностью полетов до 2000 км. S7 подписала с ГСС предварительное соглашение на поставку с 2022 года 50 SSJ-75 с опционом еще на 25. В апреле 2019 года "Коммерсантъ" узнал, что ГСС "в условиях дефицита ресурсов" переносит создание 75-местной версии на неопределенный срок.

S7 – крупнейший частный и второй после "Аэрофлота" перевозчик в стране. Филев считает свою компанию абсолютным лидером по региональным перевозкам, кроме Москвы и Петербурга. В парке S7 84 среднемагистральных Airbus и Boeing и 17 региональных Embraer E-170 вместимостью 78 кресел.