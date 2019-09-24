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"Яндекс" вернулся в список самых быстрорастущих компаний по версии Fortune

"Яндекс" вернулся в список самых быстрорастущих компаний по версии Fortune
Фото: Евгений Курсков/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - "Яндекс" впервые с 2014 года вошел в список 100 самых быстрорастущих компаний мира по версии Fortune.

Российская интернет-компания заняла 24-ю позицию. Пять лет назад "Яндекс" занимал в списке 65-ю строку.

Fortune рассчитывает рейтинг из суммы трех показателей компаний за последние три года: темпы роста выручки, темпы роста прибыли на акцию и годовая совокупная доходность. Все компании из списка котируются на американских биржах и имеют капитализацию как минимум в $250 млн.

Также в рейтинг Fortune вошла IT-компания с белорусскими корнями EPAM, заняв 71-ю строку.

На первом месте списка оказалась китайская соцсеть Momo. Также в рейтинге на 22-м месте оказалась американская Facebook, на 11-м месте - Amazon, на пятом - Netflix, на 38-м месте - Match Group (владеет Tinder).

В список Fortune Global 500 "Яндекс" и EPAM не входят.

Яндекс Fortune

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