Правительство рекомендовало повысить лимит иностранных акций в законопроекте об интернет-ресурсах

Ранее депутат Горелкин предложил ограничить иностранное участие 20% акций

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В правительстве рекомендовали ограничить иностранное участие в значимых интернет-ресурсах в отношении голосующих акций на уровне 50% минус акция, сообщил "Интерфаксу" источник в парламенте.

Источник пояснил, что отзыв правительства на законопроект депутата Антона Горелкина о внесении изменений в ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" об ограничении 20%-ной доли иностранного владения значимыми интернет-ресурсами направлен в парламент.

"Правительство поддержало законопроект при условии того, что будут предусмотрены требования об ограничении иностранного участия в этих ресурсах в отношении голосующих акций на уровне 50% минус одна акция", - сказал источник.

При этом предлагается предусмотреть перечень объективных критериев отнесения информационных ресурсов к значимым чтобы исключить субъективную оценку в этих процедурах.

Накануне в Госдуме прошло обсуждение законопроекта, в котором приняли участие представители интернет-компаний, ведомств и экспертное сообщество.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Роскомнадзор концептуально поддержали законопроект, предложив внести в него корректировки, Минкомсвязи РФ высказалась против. Представители компаний, в том числе и гендиректор российского "Яндекса" Елена Бунина, высказали мнение, что подобный механизм регулирования создаст препятствия для привлечения иностранного капитала в Россию.

Проект закона, внесенного в Думу 26 июля депутатом Антоном Горелкиным (фракция "Единая Россия") предусматривает, что "сайт и (или) страница сайта в сети интернет, и (или) информационная система, и (или) программа для электронных вычислительных машин, использование которых предоставляет их владельцу возможность сбора информации о пользователях, находящихся на территории РФ, могут быть признаны значимыми информационными ресурсами для развития в РФ информационной и коммуникационной инфраструктуры, а также технологий обработки данных".

Основным владельцем такого ресурса сможет выступать российское юрлицо или гражданин РФ, при этом долю иностранного участия в российском юридическом лице предлагается ограничить 20% голосующих акций.