Техдиректор "ВКонтакте" присоединится к фудтех-направлению "Яндекс.Такси"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Новым техническим директором (СТО, Chief technical officer) фудтех-направления "Яндекс.Такси" будет Александр Константинов, который перейдет с аналогичной должности в социальной сети "ВКонтакте", говорится в сообщении компании.

Константинов присоединится к команде "Яндекс.Такси" в октябре 2019 года. CTO объединит все технические команды и специалистов в "Яндекс.Еде", "Яндекс.Шефе", "Яндекс.Лавке", а также будет отвечать за технологическое развитие новых направлений и проектов.

"Он переезжает в Москву и займется разработкой, продуктовым развитием и экспериментами этих сервисов", - уточнили в "Яндекс.Такси".

"Яндекс.Такси" продолжает укреплять структуру топ-менеджмента - должность CTO в фудтехе в компании появилась впервые.

В апреле "Яндекс.Такси" ввел должность финансового директора, которую занял бывший управляющий директор направления прямых инвестиций "ВТБ Капитала" Евгений Сендеров, который участвовал в выводе на биржу таких компаний, как EPAM Systems, Luxoft и "Лента".

"Яндекс.Такси" - это СП "Яндекса" и Uber, которые в 2017-2018 гг. объединили бизнесы по онлайн-заказу поездок в РФ, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. По условиям сделки, около 59,3% в СП принадлежат "Яндексу", 36,9% - Uber, еще 3,8% - сотрудникам. Возможность проведения IPO прописана в акционерном соглашении между "Яндексом" и Uber. В ноябре 2017 года операционный директор "Яндекса" Грег Абовский сообщал, что IPO объединенной компании может состояться в первой половине 2019 года в США. После этого компания не раз подтверждала интерес к проведению IPO.

В начале 2019 Абовский сообщал "Интерфаксу", что "Яндекс" по-прежнему сохраняет эти планы, но в настоящее время "Яндекс.Такси" достаточно хорошо капитализирована и не нуждается в финансировании. "IPO не цель сама по себе - компания может оставаться частной как "дочка" "Яндекса" и Uber, а может стать публичной", - говорил он.

В начале этого года две крупнейшие компании на рынке онлайн-сервисов по заказу такси - Lyft и Uber - объявили о выходе на биржу. IPO компании Lyft состоялось в марте, а IPO Uber - в мае.