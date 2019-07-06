Судостроительный завод "Звезда" планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Наличие судостроительного завода "Звезда" имеет особенную значимость в условиях антироссийской санкционной политики Запада, заявил в субботу вице- премьер РФ Юрий Борисов на совещании, посвященном ходу строительства судоверфи "Звезда" и судов на этом заводе.

"Наличие такой верфи имеет особую актуальность в условиях проводимой санкционной политики по отношению в нашей стране", - сказал Борисов, уточнив, что окончание строительства "Звезды" планируется на 2024 год.

По его словам, производственные мощности "Звезды" позволят строить суда практически любых типов, классов и назначений. "При этом основная специализация верфи: крупнотоннажные суда, в том числе суда-газовозы и объекты морской техники для обеспечения шельфовых проектов, - строительство которых ранее в России не осуществлялось", - отметил вице-премьер.

Он сообщил, что участники совещания обсудят актуальные вопросы строительства комплекса "Звезда", его загрузки, организации работ по строительству судов, в том числе по созданию на его производственных мощностях современных судов-газовозов для проекта "Арктик СПГ 2" и атомного ледокола "Лидер".

Борисов напомнил, что для обеспечения загрузки "Звезды" уже подписаны контракты с такими крупными заказчиками как "Роснефть", "Новатэк", "Совкомфлот" и "Газпром" на строительство 37 судов различных типов, в том числе на строительство пилотного судна-газовоза.

По словам Борисова, строители подготовили к заселению четыре

новых жилых дома для работников "Звезды" в Большом Камне.

"С момента предыдущего нашего посещения судостроительного комплекса по результатам осмотра стройки хочется отметить существенные подвижки в создании сухого дока. Кроме того, во втором квартале сдано в эксплуатацию четыре жилых дома для работников верфи общей численностью 144 квартиры", - сказал Борисов.

Всего для работников "Звезды" до 2023 года планируется построить 5790 квартир, полностью обеспечив их потребности в жилье.

Судостроительный комплекс "Звезда" в Большом Камне после ввода в эксплуатацию станет первой в России верфью крупнотоннажного судостроения, мощностью переработки до 330 тыс. т стали в год. Верфь будет выпускать целую линейку средне- и крупнотоннажных судов и морской техники, включающей танкеры, газовозы, элементы буровых платформ, суда снабжения и сейсморазведки.