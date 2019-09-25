"Известия" сообщили о планах "Ростелекома" создать аналог SWIFT

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Ростелеком" планирует разработать собственную систему-аналог SWIFT для обмена информацией о платежах между компаниями нефинансового сектора, поэтому намерена создать совместное предприятие с организацией "Казначейские системы", сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на свои источники.

"Госкорпорация не будет запускать бизнес с нуля: она намерена создать совместное предприятие с действующим провайдером такой услуги - организацией "Казначейские системы". О том, что такая сделка обсуждается, "Известиям" рассказали несколько источников на банковском рынке и в ряде крупных российских корпораций", - говорится в публикации.

Издание пишет, что гендиректор "Казначейских систем" Александр Гришин подтвердил эту информацию. По его словам, прямая покупка доли в его компании не рассматривается, речь идет о создании совместного предприятия. При этом он уточнил, что "Казначейские системы" уже договорились о том, чтобы предоставлять свои сервисы на базе оборудования "Ростелекома", отмечается в статье.

На просьбу газеты прокомментировать возможную сделку в "Ростелекоме" не ответили.

Источник, близкий к "Ростелекому", подтвердил, что "Казначейские системы" будут арендовать дата-центры госкомпании, а в дальнейшем планируют продвигать свое решение корпоративным клиентам оператора по агентскому принципу. Однако конкретных договоренностей пока нет, подчеркнул собеседник "Известий".

Как сообщал "Интерфакс", после начала волны санкций российские власти хотели обезопасить банки РФ от возможных проблем в случае отключения SWIFT. С декабря 2014 года Банк России предоставил кредитным организациям новый сервис по передаче финансовых сообщений в форматах SWIFT по внутрироссийским операциям - Систему передачи финансовых сообщений. Подключение банков осуществляется путем заключения соответствующих договоров с Банком России.

Ранее группа конгрессменов США предложила отключить Россию от системы финансовых сообщений SWIFT.