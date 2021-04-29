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В Кремле пообещали быстро найти замену SWIFT в случае необходимости

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Россия быстро найдет замену системе SWIFT, если она покажет свою ненадежность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Если SWIFT как некая услуга покажет свою ненадежность, мы живем в настолько развитом мире, что аналоги, или by-pass, заменители этой системы, будут найдены очень быстро. Невозможно ни в чем ограничить Россию", - сказал Песков в программе "Большая игра" на Первом канале.

Перспективы возможного отключения России от SWIFT стали обсуждаться еще в 2014 году, после первой волны санкций США и ЕС против РФ. Сценарий отключения от системы также рассматривался в связи с санкциями из-за обвинений в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Российские власти хотели обезопасить банки от возможных проблем в случае отключения SWIFT, и с декабря 2014 года ЦБ РФ предоставил кредитным организациям новый сервис по передаче финансовых сообщений в форматах SWIFT по внутрироссийским операциям - Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).

Дмитрий Песков SWIFT

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