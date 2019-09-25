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Французская BlaBlaCar приобретет российский сервис покупки билетов Busfor

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Французская BlaBlaCar приобретает российский агрегатор для покупки билетов на автобусы Busfor, говорится в пресс-релизе компании.

Финансовые условия сделки не раскрываются. В материалах Vostok New Ventures, который является акционером и BlaBlaCar, и Busfor, фонд оценивал бизнес агрегатора автобусных билетов в $69,1 млн.

Покупка Busfor соответствует общей стратегии развития BlaBlaCar: компания стремится стать глобальной платформой для автодорожных поездок, объединив на одной платформе карпулинговые (совместное использование автомобиля несколькими попутчиками) и автобусные предложения "с целью предоставления пассажирам широкого выбора транспортных средств", отмечается в пресс-релизе.

Летом 2019 года BlaBlaCar закрыла сделку по покупке одного из крупнейших автобусных операторов Франции Ouibus, принадлежавшего государственному ж/д перевозчику SNCF. На базе французского агрегатора был запущен бренд BlaBlaBus, он работает в пяти европейских странах: Франции, Германии, Нидерландах, Бельгии и Люксембурге.

С начала 2019 года BlaBlaCar самостоятельно предоставлял в России услуги по поиску легальных автобусных перевозок.

"Объединение усилий BlaBlaCar и Busfor не предполагает сокращения сотрудников компаний или приостановки действующих партнерств. Менеджмент обеих компаний сохранит свои позиции в рамках общей структуры", - говорится в релизе.

Как отмечает газета "Коммерсант", стороны планируют закрыть сделку в четвертом квартале 2019 года. Ее должна одобрить Федеральная антимонопольная служба (ФАС), но соответствующее ходатайство туда пока не поступало.

BlaBlaCar основана в 2006 году во Франции. Сервис позволяет автовладельцам находить попутчиков для совместных поездок и делить между собой транспортные расходы. Сервис работает в 22 странах мира. Аудитория проекта превышает 80 млн пользователей по всему миру, в том числе более 20 млн в России.

Busfor позволяет искать и покупать билеты на автобусы в России и странах Центральной и Восточной Европы на рейсы более 7 тысяч перевозчиков.

BlaBlaCar Busfor

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