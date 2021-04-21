BlaBlaCar привлек $115 млн инвестиций на поддержание текущих темпов роста

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Карпулинговый сервис BlaBlaCar объявил о привлечении $115 млн инвестиций на поддержание текущих темпов роста.

Деньги компании предоставили VNV Global, Otiva J/F AB (инвесткомпания создана основателями Avito Йонасом Нордландером и Филипом Энгельбертом) и FMZ Ventures (фонд создан экс-руководителем по инвестициям Alibaba Group Майклом Цайссером).

Эти средства позволят сервису сохранить темпы роста, а также будут направлены на развитие автобусной части российской платформы BlaBlaCar. Также они могут быть использованы при появлении потенциальных возможностей по поглощению привлекательных проектов.

BlaBlaCar основана в 2006 году во Франции, в России работает с 2014 года. Сервис позволяет автовладельцам находить попутчиков для совместных поездок и делить между собой транспортные расходы. Также компания развивает направление автобусных перевозок. Количество пользователей BlaBlaCar на сегодняшний день превышает 90 млн человек в 22 странах (в том числе 25 млн - в РФ).

По данным Crunchbase, с момента основания проект привлек 448,5 млн.