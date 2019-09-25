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Auchan остался крупнейшей иностранной компанией в России по версии Forbes

Auchan остался крупнейшей иностранной компанией в России по версии Forbes
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Ритейлер Auchan сохранил лидерство среди иностранных компаний по выручке в России, несмотря на то, что показатель снижался три года подряд. В рейтинге российского Forbes он занял первое место с выручкой в 2018 году в 327,7 млрд рублей, это на 8% ниже, чем в 2017 году.

Японский автопроизводитель Toyota Motor занял второе место с выручкой 313,2 млрд рублей. На третьем - японский производитель табачной продукции Japan Tobacco Interntational ("Дж.Т.И. Россия") c 303,4 млрд рублей.

Продажи Auchan в России составляют 9% от мировой выручки группы, у Toyota этот показатель составляет 2%, у JTI - 24%. Выше всего этот показатель у производителя шин Nokian Tyres - 43,5%, ниже - у Royal Dutch Shell - 0,3%.

Далее в рейтинге следуют производитель табачных изделий Philip Morris (296,5 млрд рублей), Volkswagen (289,2 млрд рублей), сеть магазинов товаров для дома и ремонта Leroy Merlin (275,8 млрд рублей), Pepsico (243,2 млрд рублей), автопроизводитель Kia Motors (232,4 млрд рублей, впервые в топ-10), Ikea (218 млрд рублей) и ритейлер Metro Cash&Carry (217,4 млрд рублей).\

Всего в рейтинге 50 компаний. Их общая выручка в России в годовом измерении выросла на 588 млрд рублей.

Auchan Toyota Nokian JTI Shell Philip Morris IKEA Volkswagen Pepsico Kia

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