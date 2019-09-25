IKEA нарастила годовую выручку в России на 17%

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В финансовом году, который завершился 31 августа 2019 года, продажи IKEA в России в рублях выросли на 17% за счет роста трафика покупателей на 5%, до примерно 67 млн посетителей. Об этом сообщил гендиректор российского подразделения компании Понтус Эрнтелл.

Он напомнил, что компания ранее прогнозировала двузначный рост показателя.

Посещаемость российского интернет-магазина IKEA выросла на 16%. Доля онлайн-продаж достигла 11% от общей выручки.

В предыдущем финансовом году продажи компании в России в рублях выросли на 2%.

Сейчас в России 14 магазинов IKEA в торговых центрах "Мега", один магазин городского формата в Москве, а также несколько дизайн-студий. Новые точки компания не открывала больше шести лет. Дизайн-студии с ограниченном ассортиментом компания начала открывать в России с 2018 года. Первый магазин городского формата, с меньшей площадью, чем у стандартных точек, открылся в Москве летом 2019 года.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Икеа Дом" (управляет магазинами IKEA в России) в 2018 календарном году выросла на 11,3%, до 102,5 млрд рублей. В 2017 году выручка "Икеа" сократилась на 7,4%, а в 2016 и 2015 году росла скромными темпами (на 0,3% и 5,2% соответственно). Двузначные темпы роста выручки компания демонстрировала в 2014 году (17%).