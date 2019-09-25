Поиск

IKEA опробует в России доставку заказов электромобилями

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Сеть магазинов IKEA в пробном режиме в конце осени и зимой запустит в Москве сервис по доставке заказов на электромобилях. Об этом сообщил гендиректор российского подразделения компании Понтус Эрнтелл.

Цель тестирования - проверить, как электромобили будут справляться зимой. Если результат будет положительным, доставку электромобилями введут во всей России.

Эрнтелл уточнил, что вопрос не в том, будет ли компания переходить на электромобили, а в том, как она это сделает.

Эксперимент стартует в магазине "ИКЕА" в торговом центре "МЕГА Теплый Стан". Два электромобиля будут развозить заказы на расстояние до 30 километров. Затем к проекту подключится магазин в "МЕГА Химки".

Головная структура компании Ingka заявляла, что к 2025 году полностью перейдет на доставку электромобилями. Сейчас услуга действует в пяти городах, в том числе Нью-Йорке, Лондоне и Шанхае.

Своих автомобилей у IKEA нет, она использует машины партнеров.

IKEA Москва Мега Понтус Эрнтелл

Новости по теме

Новости

В США спрогнозировали, что РФ вновь обгонит Штаты по добыче нефти к 2050 году

В США спрогнозировали, что РФ вновь обгонит Штаты по добыче нефти к 2050 году

Auchan остался крупнейшей иностранной компанией в России по версии Forbes

Auchan остался крупнейшей иностранной компанией в России по версии Forbes

Сечин пожаловался в Минэнерго на загрязнение нефти в трубах "Транснефти"

Цены на нефть продолжили падать на заявлениях Трампа о Китае

Цены на нефть продолжили падать на заявлениях Трампа о Китае

"Известия" сообщили о планах "Ростелекома" создать аналог SWIFT

Новак объяснил суть предложения России по мировой "Газпрома" и "Нафтогаза"

Президентом "Башнефти" стал Хасан Татриев из "Юганскнефтегаза"

Греф заявил о сокращении инвестиций в нефтепереработку почти до нуля

Законопроект о "наливайках" прошел первое чтение

Производитель мороженого, которое покупал Путин, построит цех под экспорт

Производитель мороженого, которое покупал Путин, построит цех под экспорт
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');