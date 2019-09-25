IKEA опробует в России доставку заказов электромобилями

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Сеть магазинов IKEA в пробном режиме в конце осени и зимой запустит в Москве сервис по доставке заказов на электромобилях. Об этом сообщил гендиректор российского подразделения компании Понтус Эрнтелл.

Цель тестирования - проверить, как электромобили будут справляться зимой. Если результат будет положительным, доставку электромобилями введут во всей России.

Эрнтелл уточнил, что вопрос не в том, будет ли компания переходить на электромобили, а в том, как она это сделает.

Эксперимент стартует в магазине "ИКЕА" в торговом центре "МЕГА Теплый Стан". Два электромобиля будут развозить заказы на расстояние до 30 километров. Затем к проекту подключится магазин в "МЕГА Химки".

Головная структура компании Ingka заявляла, что к 2025 году полностью перейдет на доставку электромобилями. Сейчас услуга действует в пяти городах, в том числе Нью-Йорке, Лондоне и Шанхае.

Своих автомобилей у IKEA нет, она использует машины партнеров.