Минфин поддержал идею введения отрицательных ставок по валютным депозитам в РФ

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ поддерживает идею введения отрицательных ставок по валютным депозитам в России, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Да, я всячески поддерживаю усилия ЦБ по дедолларизации банковской системы. Я считаю, что в нашей банковской системе должно быть как можно меньше валютных активов и пассивов", - сказал замминистра, отвечая на вопрос о позиции Минфина по отрицательным ставкам по валютным депозитам.

Чиновник уточнил, что пока вопрос обсуждался на уровне идеи. "Мне кажется, там какие-то налоговые должны быть изменения, честно говоря, не знаю, на это не смотрел, не могу сказать, но налоговые понадобятся", - отметил Моисеев.

Как сообщалось, 24 сентября директор департамента Банка России Елизавета Данилова заявила, что крупные российские банки выступают с предложением предоставить кредитным организациям возможность устанавливать отрицательные процентные ставки по валютным депозитам, ЦБ РФ изучает масштаб этой проблемы. "Этот вопрос сейчас обсуждается, решение еще не принято", - отметила Данилова.

Сейчас банки в России не могут устанавливать отрицательные ставки по депозитам, как в Европе и в ряде других стран. ЦБ РФ освещал вопрос отрицательных ставок в своем обзоре рисков финансовых рынков. Данилова рассказала, что у крупных банков растет объем привлеченных средств, и их приходится размещать за границей в иностранных банках с ущербом для российских кредитных организаций.

ЦБ ранее указал в этом обзоре, что при размещении средств в европейские активы высокого качества российские банки сталкиваются с отрицательными ставками, при этом привлечение клиентских средств в евро российскими банками не может осуществляться по отрицательным ставкам в силу отсутствия такой возможности в гражданском законодательстве. Банк России отметил, что из-за этого банки РФ могут получать отрицательную маржу.

"Необходимость привлечения средств в указанных валютах по нерыночным (завышенным) ставкам формирует дополнительные расходы банков и оказывает неблагоприятное влияние на чистые процентные доходы и возможности генерации прибыли", - говорится в обзоре.