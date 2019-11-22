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Коворкинговый стартап WeWork сократит около 17% персонала

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Коворкинговый стартап WeWork сократит около 2400 рабочих мест, или около 17% персонала, чтобы остановить рост расходов после отмены IPO, сообщил CNBC представитель компании.

За счет этого руководство компании хочет повысить ее эффективность и сфокусироваться на основном бизнесе по предоставлению офисного пространства. На 30 июня WeWork сообщал о 12 500 штатных сотрудниках.

По словам представителя WeWork, сокращения начались в заграничных представительствах компании несколько недель назад, а на текущей неделе начались в США.

До официального объявления о грядущих сокращениях в компании сообщали СМИ. По данным The New York Times, в WeWork могут сократить не менее 4000 рабочих мест. Новый гендиректор компании Марсело Клор в октябре предупреждал о неизбежных сокращениях.

Решение было ожидаемым из-за финансовых трудностей компании, у которой в третьем квартале текущего года убыток увеличился до $1,25 млрд на фоне роста расходов, значительно опередивших рост выручки. После отмены IPO стартап остался практически без средств на фоне увеличения расходов.

В конце октября WeWork подтвердил, что принял план финансовой помощи, предложенный SoftBank, в результате которого японская компания получила долю в стартапе в размере 80%.

В сентябре стало известно, что WeWork отложил первичное публичное размещение акций из-за слабого интереса институциональных инвесторов. Некоторые из них высказывали опасения в связи с большим влиянием на компанию ее сооснователя и тогдашнего руководителя Адама Нойманна.

Нойманн ушел с должности гендиректора в октябре. Он объяснил, что слишком пристальное внимание к его персоне стало в последние недели заметной проблемой, и его уход с должности был в интересах компании.

WeWork специализируется на недвижимости: компания арендует помещения на длительный срок, ремонтирует их и делит на офисы, а затем сдает в аренду другим фирмам на небольшой период времени.

WeWork Адам Нойманн США

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