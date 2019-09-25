РНКБ и Промсвязьбанк предложили сделать акционерами биржи для санкционных компаний

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) и Промсвязьбанк могут стать акционерами биржи для листинга санкционных компаний, рассказал источник "Интерфакса" на финансовом рынке.

По его словам, также обсуждается вопрос прямого владения части этой биржи Росимуществом. Другой источник агентства подтвердил эту информацию, а также то, что РНКБ рассматривается в качестве основного владельца биржи.

Первыми эмитентами "санкционной биржи", в частности, могут стать предприятия оборонной промышленности.

В РНКБ, Промсвязьбанке и на "Санкт-Петербургской валютной бирже" (СПВБ) от комментариев воздержались. Замминистра финансов Алексей Моисеев не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

Ранее источники "Интерфакса" сообщали, что биржа для санкционных компаний из SDN List может быть организована на площадке СПВБ. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", акционерами СПВБ на начало августа 2019 года являлись банк "Санкт-Петербург" (12,4%), Витабанк (10,97%), Международный банк Санкт-Петербурга (10,97%), Сбербанк России (10,97%) и ЦБ РФ (8,9%). Алексей Моисеев говорил журналистам, что Сбербанк и Банк России покинут состав акционеров биржи, из списка владельцев выйдет и ВТБ (по состоянию на конец 2018 года этот банк был в числе акционеров). Сбербанк, ВТБ и ЦБ отказались от комментариев на эту тему.

Согласно данным СПВБ, за лето и начало осени 2019 года список участников валютной секции биржи сократился вдвое, из фондовой секции и секции межбанковского кредитного рынка ушла треть участников. Многие из них торговали на бирже со дня ее основания. Среди ушедших с биржи: МТС банк , банк "Траст", Гута-банк, Росгосстрах банк, "Бест эффортс банк" , банк "Таврический" , Ситибанк, банк "Прайм финанс", банк "Русский стандарт", Локо-банк, Азиатско-Тихоокеанский банк, Московский индустриальный банк и другие.

Участники назвали "Интерфаксу" несколько причин, которые заставили их уйти с торгов биржи. Например, банк "Траст" принял такое решение, потому что 10 лет не проводил операции на этой бирже. В свою очередь в Росгосстрах банке уход объяснили "отсутствием режимов центрального контрагента, операций по аукционам размещения ОФЗ, секции стандартизованных ПФИ на СПВБ, а также более скромным уровнем ликвидности по сравнению с "Московской биржей". Банк "Левобережный" перестал быть участником торгов после 15 лет присутствия на бирже, так как "Московская биржа" "на данный момент закрывает все потребности" этой кредитной организации.

Однако за то время, пока эти банки покидали биржу, среди участников появились "Российский национальный коммерческий банк" и ЦМРбанк (принадлежит РБК). Также в секцию межбанковского кредитного рынка снова вышел банк "Пересвет", свидетельствуют данные СПБВ.

Ранее Моисеев сообщал журналистам, что официальные подробности о "санкционной бирже" появятся ближе к концу года. "Хочется с успехами первыми показать, с эмитентами", - говорил он в кулуарах Московского финансового форума.

Сейчас основным рынком для "Санкт-Петербургской валютной биржи" является размещение временно свободных средств бюджетов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также средств нескольких госфондов.

РНКБ принадлежит государству и является системообразующим банком Крыма. Под санкции Минфина США он попал в марте 2014 года.

Промсвязьбанк с конца 2017 года санируется через ФКБС, подконтрольный ЦБ. Впоследствии было принято решение, что на его базе будет создан банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов, его председателем стал Петр Фрадков.