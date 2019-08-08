Россия создаст резервный процессинговый центр на случай санкций

Процессинговый центр на мощностях одного из банков позволить сохранить платежную систему страны в экстренной ситуации

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Центробанк РФ задумал создать резервный процессинговый центр для российских банков на экстренный случай, сообщили в четверг "Известия" со ссылкой на собственные источники.

Резервный центр может пригодиться для финансовой отрасли, чтобы обеспечить бесперебойную работу платежных систем, например, при введении новых санкций.

В качестве основного варианта для создания резервного процессингового центра рассматривается Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) в Крыму, который уже попал под международные ограничения. Там изданию сообщили, что технически способны взять на себя эту функцию, хотя официальное предложение от ЦБ им пока не поступало.

Ранее сообщалось, что второй пакет санкций против РФ в рамках дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, введенный США на прошлой неделе, вступит в силу 26 августа, о чем заявляло OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение министерства финансов США, отвечающее за правоприменение в области санкций).

Первые санкции в отношении России за несоблюдение закона США о контроле над химическим и биологическим оружием (CBW Act) были введены год назад.

Для второго этапа санкций по закону CBW Act нужно было выбрать минимум три меры из шести, перечисленные в законе. США остановились на следующих мерах: Вашингтон будет выступать против выдачи всех кредитов или иной финансово-технической помощи России со стороны международных финансовых организаций, таких как Всемирный банк и МВФ; США ужесточат лицензирования при продаже РФ ряда товаров и технологий; запретят американским банкам участвовать в первичном рынке валютного суверенного долга России и выдавать кредиты правительству РФ.