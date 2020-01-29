ЦБ решил санировать Севастопольский морской банк

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Банк России сообщил, что решил санировать АО "Севастопольский Морской банк" через Агентство по страхованию вкладов.

Для поддержки деятельности банка и повышения его финансовой устойчивости ЦБ и АСВ привлекуют банк РНКБ.

В банк введена временная администрация в лице АСВ, мораторий на требование кредиторов не вводится, банк продолжает работать в обычном режиме.

ЦБ в 2017 году ввел новый механизм санации банков - через подконтрольный регулятору Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). При этом ЦБ не исключал, что будет использовать и старую схему санации - через АСВ.

Севастопольский морской банк был учрежден в 1994 году под названием "Морской"). Ранее он работал по лицензии Национального банка Украины, а в августе 2014 года получил лицензию Банка России. По итогам третьего квартала 2019 года Севастопольский морской банк с активами в 4,3 млрд рублей занимал 247-е место в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По объему средств физлиц (2,3 млрд рублей) он занимал 186-е место в этом рэнкинге.

РНКБ, принадлежащий государству, с активами в 199,7 млрд рублей занимал 38-е место в рэнкинге "Интерфакс-100".

Севастопольский морской банк и РНКБ находятся под санкциями Минфина США.